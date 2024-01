Jaarwisseling Nij Smellinghe: één vuurwerkslachtoffer

ma 1 januari 2024, 21.19 uur

DRACHTEN - De jaarwisseling is rustig verlopen in ziekenhuis Nij Smellinghe. Op de spoedeisende hulp was het vergelijkbaar met een weekend. Er waren een aantal mensen die teveel alcohol hadden genuttigd en één vuurwerkslachtoffer.

Op de spoedeisende hulp van Medisch Centrum Leeuwarden was het een stuk drukker. In totaal werden daar 10 personen binnengebracht met letsel dat gerelateerd was aan de jaarwisseling, zoals brandwonden, hand- en oogletsel.

Geen baby's

Ook op de Verloskamers en de afdeling Kind en Kraam was het rustig. Er zijn tijdens de jaarwisseling geen baby’s geboren.