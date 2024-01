Meer dan 100 deelnemers bij Nieuwjaarsduik in Drachten

ma 1 januari 2024, 16.15 uur

DRACHTEN - Onder toeziend oog van het toegestroomde publiek sprongen op Nieuwjaarsdag zo'n 130 mensen het koude Drachtster water in. Aan het Kyriat Onoplein was de jaarlijkse Nieuwjaarsduik georganiseerd door Reddingsbrigade Drachten. Deelnemers van alle leeftijden waagden zich aan deze sprong.

Na een warming up onder muzikale leiding van DJ Wilfred gaf van wethouder Pieter van der Zwan het startschot. Een aantal zwemmers waagden zich aan de sinds dit jaar nieuwe Bikkelbel. Deze was midden op het water geplaatst, dus dat was best een stuk zwemmen door het koude water.

Na de duik konden de deelnemers zich bij Zwembad De Welle warm douchen. Volgens de organisatie was het ook dit jaar weer een groot succes. "Er waren van te voren iets meer dan 100 inschrijvingen, maar er zijn toch nog wat mensen vandaag gekomen die zich hier pas hebben aangemeld."

