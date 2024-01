Wals pronkt opnieuw in Hallum na 23 jaar

ma 1 januari 2024, 9.20 uur

HALLUM - In Hallum werd op nieuwjaarsdag exact dezelfde stunt uitgehaald als 23 jaar geleden. Deze keer niet op een gevaarlijke kruising maar op de nieuwe rotonde aan de N357 met de Doniaweg.

Een oude wals werd opnieuw ontvreemd, deze keer vanaf de gemeentewerf in Ferwert, en tentoongesteld.

Carbidclub 't Laffe Klapke en oudejaarsclub (in ruste) Bjusterbaarlike Klaaikluten hebben aangegeven achter de actie te zitten. Precies 23 jaar geleden werd dezelfde wals in het holst van de nacht meegenomen. Destijds moest de oude wals nog gesleept worden, dit jaar kon de actie gedaan worden met behulp van een dieplader.

De Bjusterbaarlike Klaaikluten hebben 23 jaar moeten wachten op resultaat. In 2001 hadden ze al een voorschot genomen op de rotonde. In die tijd had de provincie Fryslân er geen zin in. De provincie zag destijds meer heil in het verlagen van de snelheid.

In zijn nieuwjaarstoespraak van 2001 vreesde burgemeester Geersing van Ferwerderadeel dat er eerst dodelijke slachtoffers moesten vallen voordat de kruising een verhoogd prioriteit zou krijgen.

Nu de rotonde er ligt, was het tijd voor nostalgie. "We binne 23 jier fierder en de rotonde is der. Om dat te fieren ha we de wals wer efkes liend van de gemeente Noardeast en stjit er nijjiersdei wer bij de rotonde yn Hallum." zo laat Sjouke Havinga aan WâldNet weten.

