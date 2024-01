Veel water en zand door leidingbreuk in Drachten

ma 1 januari 2024, 5.20 uur

DRACHTEN - Een leidingbreuk in Drachten zorgde op Oudejaarsdag voor een hoop water en zand op de weg. Aan De Stok hadden een aantal huishoudens last van geen of weinig waterdruk. Een monteur van Vitens is daarop ter plaatse gekomen.

Rond 22.30 kwam de melding binnen bij Vitens. De breuk was snel gelokaliseerd. Door middel van een kleine graafmachine werd de kapotte leiding blootgelegd om deze te repareren.

Monteurs zijn tot 04.00 uur bezig geweest om de lekkage te verhelpen en het gat te dichten. Mogelijk ontstond de breuk nadat de brandweer water nodig had om een woningbrand te blussen.

