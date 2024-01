AdRem Zorggroep neemt Smelnezorg in Drachten over

wo 20 december 2023, 19.00 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland heeft na een gunningsprocedure voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bekend gemaakt welke partijen vanaf 1 maart 2024 verantwoordelijk zullen zijn voor het bieden van Wmo-ondersteuning in de gemeente.

De gemeente heeft als doel om het aantal partijen te verminderen en de kwaliteitseisen te verhogen. Deze visie heeft geleid tot het feit dat een groot aantal partijen vanaf 2024 geen Wmo-ondersteuning meer kunnen bieden in de gemeente. Dit geldt ook voor Smelnezorg met twee woonvoorzieningen aan de Ratelwacht en Kwartelhof in Drachten.

Overname Smelnezorg

Het bestuur van Smelnezorg is daarom in gesprek gegaan met adRem Zorggroep, een van de partijen die wel verantwoordelijkheid krijgt om ondersteuning te bieden aan inwoners die Wmo-ondersteuning nodig hebben. Na diverse gesprekken is overeengekomen dat AdRem Zorggroep per 1 januari 2024 Smelnezorg zal overnemen.

Zorg continueren

Remko Jan van Dijk, bestuurder adRem zorggroep, zegt hierover: "Met deze overname willen we de zorg voor de bewoners van beide locaties en de ambulante cliënten continueren. We vinden het belangrijk dat cliënten zo min mogelijk hinder ondervinden van deze veranderingen in het zorglandschap en zetten hier dan ook sterk op in. We streven naar een soepele overname en het behoud van het huidige personeelsbestand. Daarnaast leggen we altijd de nadruk op kwaliteit, korte communicatielijnen en duidelijke communicatie."

Met de overname van Smelnezorg streeft Remko Jan ernaar om aan te sluiten bij de missie en visie van de gemeente Smallingerland.