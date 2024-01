Gemeente koopt pand Champino; over 2,5 jaar dicht

di 19 december 2023, 14.45 uur

DRACHTEN - Na 60 jaar Club Champino is het einde in zicht. Gemeente Smallingerland heeft het pand aan de Zuidkade 65 in Drachten gekocht. De discotheek gaat nog niet meteen dicht, het afscheidsfeest zal pas over 2,5 jaar plaats vinden.

Proces van jaren

Het was geen makkelijk besluit voor horecakoppel Sven en Chantal Boxum en hun compagnon Just van Bodegom. "Een paar jaar terug werden we benaderd door de gemeente Smallingerland of we het pand ook wouden verkopen. Uiteindelijk hebben we, met het oog op onze toekomst en dromen, de knoop doorgehakt. Pas dit jaar was de deal rond."

Woningbouw

Over 2,5 jaar zal de discotheek plaatsmaken voor het bouwen van woningen. Tot die tijd gaat Champino door en naar eigen zeggen harder dan ooit tevoren. "Voor volgend jaar staan er al verschillende artiesten geboekt. Onder andere Jannes, Henk Wijngaard, Vangrail, maar ook Paul Elstak en Outsiders."

Champino

Toch is het nog niet zeker of dit helemaal het eind van Club Champino betekent. Het pand is weliswaar verkocht, maar de naam blijft in handen van de huidige eigenaren. "We hebben nog opties om de exploitatie elders op te richten, de naam Champino is niet verkocht, maar alleen het pand. Dus wie weet wat we daar nog mee gaan doen. Die opties liggen open."