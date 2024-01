Geen zorgen over glasschade tijdens de feestdagen

di 19 december 2023, 14.40 uur

DRACHTEN - Een ongeluk zit natuurlijk altijd in een klein hoekje, maar tijdens de feestdagen kan het nog vervelender zijn. Om een "Cold, Cold Christmas" te voorkomen kun je ook tijdens de feestdagen vertrouwen op de 24 uurs service van Glasservice Huizinga. In de meeste gevallen zijn de glaszetters van Huizinga al binnen al een half uur ter plaatse.

Jaarwisseling

Niet alleen kun je voor al je kerst ongelukjes op het gebied van glas terecht bij Huizinga, maar ook tijdens de jaarwisseling. Dus geen paniek als de kurk iets te hard van de champagnefles is geschoten of er door vuurwerk schade is ontstaan aan je ruit. Met de 24 uurs service van Glasservice Huizinga word je snel geholpen!

Goede voornemens

Is een van je goede voornemens om je woning te verduurzamen? Dat komt mooi uit! Want naast glasschade plaatst Glasservice Huizinga ook HR++ glas op afspraak. Ook het herstellen van beschadigde kozijnen door bijvoorbeeld houtrot behoort tot de mogelijkheden. Benieuwd hoe je jouw woning kan verduurzamen? Neem gerust contact met ze op.

Dus of het nou is voor glasschade, het verduurzamen van je woning of andere glasgerelateerden zaken, neem contact op met Glasservice Huizinga via www.glasservicehuizinga.nl of 0512-202108.