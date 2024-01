Brand in dakisolatie bij woning in Harkema

di 19 december 2023, 9.16 uur

HARKEMA - Bij een woning aan de Warmoltsstrjitte in Harkema is dinsdag rond 8.30 uur brand uitgebroken in het dak. Voordat de brandweer ter plaatse kwam sloegen de vlammen uit het dak. Daarom kwam de brandweer met twee blusvoertuigen en de hoogwerker ter plaatse.

De bewoners konden op tijd de woning verlaten. Het plafond in de woning is door de brandweer verwijderd om bij de brandhaard te komen. Daarnaast zijn er een aantal dakpannen van de woning gehaald. De brandhaard zat vermoedelijk in de dakisolatie.

De Warmoltsstrjitte was tijdens de bluswerkzaamheden afgesloten voor het verkeer. Dit om de brandweer veilig te kunnen laten werken. Omstreeks 9.30 uur heeft de brandweer het sein brandmeester gegeven. De woning raakte door de brand flink beschadigd.

