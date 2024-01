KiKa Korte Broek actieweek officieel van start

ma 18 december 2023, 12.50 uur

KOLLUM - Kinderen van de Koningin Julianaschool en de Professor Casimirschool uit Kollum hebben maandagochtend de actieweek voor de Korte Broekenactie van KiKa officieel afgetrapt.

Alle kinderen, leraren en ouders van de basisscholen kwamen in de korte korte broek naar school voor Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). Door de schoolkinderen werd afgeteld en vervolgens kwam er 'sneeuw' uit de lucht vallen.

Het initiatief om aan te sluiten bij de Korte Broekenactie komt van brandweer Kollum. In samenwerking met de basisscholen is het doel om aandacht te vestigen op KiKa en het belangrijke werk dat deze stichting verricht. Eerder werd er door brandweer Kollum al ruim € 11.000 opgehaald bij de Brandweer-oefencarrousel.

Het enthousiasme van Brandweer Kollum voor de Korte Broekenactie komt voort uit persoonlijke ervaringen, waarbij meerdere teamleden van de brandweerpost direct geconfronteerd zijn met kanker. Ploegleider Albert Hoof ondergaat momenteel chemotherapie, waardoor hij bewuster is geworden van de impact van kanker. Zijn kennismaking met KiKa heeft hem diep geraakt.

Albert Hoof, die zelf bekend is met de zware behandelingen, benadrukt het onbeschrijfelijke leed dat sommige kinderen moeten doorstaan. De bijdragen aan KiKa dragen bij aan het verbeteren van de behandelingen, waardoor kinderen met kanker een draaglijker traject kunnen doorlopen en een normaal leven kunnen leiden.

Na het aangaan van de samenwerking tussen Brandweer Kollum en de twee basisscholen werd helaas ook een basisschoolleerling van de Koningin Julianaschool geconfronteerd met deze vreselijke ziekte.

Fotocadeau

Nadat de officiële handeling bij de school was afgelopen werd Albert Hoof naar het gebouw van Fotocadeau gebracht, waar hij werkzaam is. Hier werd hij opgewacht door zijn collega's met een groot spandoek. Ook bij Fotocadeau wordt geld ingezameld voor de actie. Het eindbedrag dat wordt opgehaald bij Fotocadeau wordt nog eens verdubbeld door het bedrijf.

KiKa Korte Broek

De actie is in 2020 bedacht door een jongen van 11 jaar uit Doetinchem (Pim). Toen zijn vriend Rein ziek werd en opeens niet meer op school verscheen, wilde hij iets doen waardoor hij toch iedere dag even aan hem dacht. Dus ging hij in de kou in korte broek naar school. KiKa heeft samen met Pim én Rein, waar het gelukkig heel goed mee gaat, de actie nog groter gemaakt. Inmiddels lopen er meer dan 800 actievoerders, jong en oud, rond in een korte broek om geld in te zamelen voor KiKa.

Wilt u ook bijdragen aan dit doel? Doneer via de actiepagina van Brandweer Kollum: https://www.kikakortebroek.nl/brandweer-kollum

