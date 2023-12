Vrijheid van meningsuiting - Zeggen wat je denkt

za 16 december 2023, 0.28 uur

DRACHTEN - De Nederlandse grondwet heeft bepaald dat je in Nederland vrijheid van meningsuiting hebt. Dit betekent dat je in Nederland kunt zeggen wat je wilt, zonder dat je daarvoor toestemming nodig hebt. Het is echter de vraag hoever je kunt gaan in het uiten van je mening?

Het Internet en de Vrijheid van Meningsuiting

Het Internet speelt een grote rol in vrijheid van meningsuiting. Internet maakt het mogelijk om snel te communiceren, maar dit kan ook doorslaan. Internetgebruikers gooien voortdurend hun mening in de ether. Op Social media kan ieder individu met zijn of haar mening losgaan. Internet biedt veel plezierige mogelijkheden, zoals streaming platforms, gaming, online gokken en winkelen. Maar Social media zijn vooral een beerput van meningen. Er wordt hier vaak nepnieuws verspreid, mensen gecanceld en haat gezaaid. En dat kan niet, Social media mag geen vrijplaats zijn voor grensoverschrijdend gedrag. Waar ligt hier de grens en wie bepaalt die grens?

Grensverleggend

Je moet kunnen zeggen en schrijven wat je wilt, maar je moet ook kunnen kijken, lezen of luisteren wat je wilt. Mag je zeggen dat je denkt dat Corona een complot is? Is het sturen van ongevraagde dickpics naar andere mensen grensoverschrijdend? Wie bepaalt er eigenlijk wat wel of niet mag?

Online Platforms

De overheid moet zich inzetten om ieders recht op vrijheid van meningsuiting te beschermen. Omdat we tegenwoordig allemaal online zitten moeten online platforms verantwoording nemen voor een veilige onlineomgeving. Een voorbeeld van hoe online platforms de veiligheid van meningen kunnen waarborgen, is het verifiëren van bezoekers op het platform.

Een online casino doet dit bijvoorbeeld om te voorkomen dat minderjarigen of personen met een gokverslaving gaan spelen. Als je als platform weet wie je gebruikers zijn kun je ook maatregelen nemen om haatspraak en discriminatie te voorkomen.

De Grens

Toch is er wel een grens aan vrijheid van meningsuiting. Zo mag je mening niet schadelijk zijn voor anderen; je kunt er zelfs voor gestraft worden. Discriminatie, opruiing, smaad, laster en belediging zijn verboden en deze grenzen worden bewaakt door het rechtssysteem. En dit staat niet alleen vermeld in artikel zeven van de Nederlandse Grondwet maar ook in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Rechters mogen echter niet op voorhand een verbod opleggen. Je hebt namelijk het recht te zeggen wat je wilt, wat nodig is voor een democratische samenleving.

Wel kent de rechtbank Censuur. Dit zijn uitzonderingen waarbij de rechter wel van tevoren mag vastleggen wat wel of niet mag. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de holocaustontkenning. Ontkenning daarvan is discriminatie en is strafbaar. Ook godslastering en homofobie zijn verboden. Voor het laatste is het echter alleen strafbaar om mensen anders te behandelen (bijvoorbeeld door een baan te weigeren) vanwege hun seksuele voorkeur.

Conclusie

Social Media kunnen de uitdagingen voor vrijheid van meningsuiting bevorderen door mensen uit verschillende achtergronden met elkaar in contact te brengen. Nepnieuws en haat zaaien kunnen deze vrijheid echter ondermijnen. Vrijheid van meningsuiting is een belangrijk recht, maar het heeft zeker grenzen. En daar moeten we ons van bewust zijn, want iedereen heeft het recht op veiligheid, gelijke behandeling en mensenrechten.