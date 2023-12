32-jarige man uit Kollum overleden bij bedrijfsongeval

vr 15 december 2023, 10.20 uur

KOLLUM - Bij het bedrijfsongeval in Wijnjewoude donderdag is een 32-jarige man uit Kollum om het leven gekomen. Hij was bezig met werkzaamheden aan een heftruck toen het vreselijk misging. Alle hulp mocht niet meer baten en het slachtoffer is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden.

Het ongeval vond plaats in een bedrijfspand aan de Merkebuorren. De Arbeidsinspectie heeft de zaak verder in onderzoek.

Wedstrijden V.V. Kollum afgelast

"In verband met het overlijden van ons lid en speler van het 4e elftal Erwin Riemersma als gevolg van een bedrijfsongeval, hebben wij besloten om alle activiteiten van de vereniging stil te leggen tot en met de dag van de begrafenis of crematie", zo schrijft v.v. Kollum op haar website.

Kerstmarkt anders ingevuld

"Onze kerstmarkt zal anders worden ingevuld dan wij hadden gepland. Een tragisch ongeval van een bewoner en tevens de zoon van een collega ondernemer heeft ons doen besluiten de invulling van onze kerstmarkt aan te passen. Alle standhouders zullen aanwezig zijn maar de kerstmarkt is zonder muziek en figuranten. De lichtjesroute van Balanza gaat door", aldus Beleef Kollum op Facebook.