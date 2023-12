90 kerstmannen op de motor in actie voor zieke kinderen

zo 10 december 2023, 14.00 uur

DRACHTEN - Bijna 30 kerstmannen en -vrouwen reden zaterdag op de motor door de regio. Het initiatief was van Petra Reitsma, die in 2021 het platform Santa Maxima Friesland startte, een onderdeel van Santa Maxima Nederland.

Het doel is aandacht vragen en donaties binnenhalen voor het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht voor de afdeling verblijf en activiteiten. Daar wordt gezorgd dat \'het dagelijkse leven’ en de ontwikkeling van de kinderen en hun gezin zoveel mogelijk door kan gaan tijdens hun behandeling.

Het gaat erom dat kinderen daar ondanks hun ziekte mooie herinneringen maken en even kind kunnen zijn. Jaarlijks krijgen 600 kinderen de diagnose kanker en overlijdt één op de vier hieraan, blijkt uit cijfers van het Prinses Máxima Centrum.

De enthousiaste kerstmannen - en vrouwen gingen van start bij Kobo Motoren in Drachten en uiteindelijk kwamen zo'n 90 kerstmannen en vrouwen samen op het TT circuit van Assen. Daar mochten ze samen met Santa Maxima Drenthe en Santa Maxima Groningen twee rondes over het circuit rijden. In totaal reden er zo’n 90 kerstmannen en vrouwen over de baan en kleurde deze prachtig rood.

Daarna zijn de drie provincies elk hun eigen rit gaan rijden. Friesland reed via Assen, Norg, Roden naar Leek, om bij Motoport Leek te pauzeren. Vervolgens reden ze weer binnendoor via Marum, Frieschepalen, Ureterp en door het centrum van Drachten weer terug naar Kobo.

"Het is een hele gezellige dag, we hebben veel lol met elkaar en ook de mensen op straat bezorgen we een grote glimlach." aldus Petra Reitsma. De Friese donatie teller staat momenteel op 1860 euro. Er kan nog het hele jaar gedoneerd via www.maximaalinactie.nl/

