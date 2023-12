Plus doneert 900 euro aan oud-bedrijfsleider

za 9 december 2023, 21.32 uur

DE WESTEREEN - In 2011 vertrok de bedrijfsleider van (destijds) Coop De Westereen, Theo de Jong, met zijn gezin naar Zuid-Afrika. Na een aantal jaren in dat land startten ze de organisatie Good News Zuid-Afrika.

De winkel, tegenwoordig Plus De Westereen, stelt klanten sindsdien in staat om hun statiegeldbonnen te doneren voor het goede doel. Zaterdag overhandigde assistent-bedrijfsleider Bianca Wijbenga de opbrengst van dit jaar aan Theunis Sjoerd Elzinga, die vanuit Nederland betrokken is bij het werk van Good News. De klanten van de winkel zamelden dit jaar 900 euro in.

De organisatie van Theo en zijn vrouw Jinke is sinds 2014 gestaag gegroeid. In de eerste tijd bestond de organisatie alleen uit Theo en Jinke, die vanuit huis werkten. Anno 2023 werken ze met een groeiend team van lokaal personeel vanuit het Light House, een kinder- en jongerencentrum in het dorp Karatara.

Vanaf die plek doen Theo en Jinke hun werk onder kinderen en jongeren. Deze doelgroep stopt vaak voortijdig met school en loopt dan het risico om verslaafd te raken of in de criminaliteit te belanden. Door coaching, naschoolse programma’s, huiswerkbegeleiding en vakantieprogramma’s wil Good News ervoor zorgen dat ze goede keuzes voor de toekomst maken.

Vanuit Zuid-Afrika toont Theo zich verheugd met de bijdrage van zijn voormalige klanten. "We zijn blij dat na al die jaren nog steeds zo veel mensen een steentje bijdragen. Met al deze kleine beetjes kunnen we echt een grote impact maken. De hele bijdrage wordt in Zuid-Afrika besteed om kinderen en jongeren een betere toekomst te geven."

Kijk op www.goodnewsza.com voor meer info.