Arriva wijzigt dienstregeling in Kollum

za 09 december 2023 10.30 uur

KOLLUM - Vanaf zondag wijzigt Arriva haar dienstregeling voor bussen. Deze vernieuwing is afgestemd met Provincie Fryslân en met de belangenorganisatie voor reizigers. Naast de veranderingen van vertrek- en aankomsttijden van de bussen, zal in Kollum ook de route deel veranderen.

Voor de lijnen 62 en 63 die door Kollum rijden is dit het geval. Zij zullen voortaan via Nij Meckama naar De Colle in plaats van andersom. Daarnaast zullen voor de lijnen 806, 809 en 825 in Leeuwarden een aantal zaken veranderen. Klik hier voor het complete overzicht.