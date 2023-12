Zoektocht naar inbrekers na inbraak in Garyp

vr 08 december 2023 20.21 uur

GARYP - De politie zocht vrijdagavond naar inbrekers in Garyp. Er was rond 19.30 uur ingebroken in een woning aan de Easterein in het dorp. Mogelijk zag iemand twee inbrekers in donkere kleding wegrennen.

De politie kwam daarop met meerdere eenheden ter plaatse. Er is bij de betreffende woning gezocht met de politiehond. Tot op heden zonder resultaat. Het is niet bekend of er ook een buit is gemaakt bij de inbraak.

