Op 23 december is hij er weer: Trekker-Ljocht- Tocht

vr 08 december 2023 11.18 uur

DOKKUM - Duizenden lichtjes zullen op 23 december schijnen in het noordoosten van Friesland. Op deze dag wordt tussen 18.00 uur en 22.30 uur de Trekker-Ljocht-Tocht gehouden.

De tocht wordt speciaal georganiseerd voor de bewoners van verzorgingshuizen en ouderen in de dorpen in de regio.

Tijdens de Trekker-Ljocht-Tocht zullen duizenden lichtjes schiteren in de duisternis. Maar liefst 150 voertuigen zullen deelnemen aan deze optocht, die een afstand van tientallen kilometers zal beslaan. Het belooft een prachtig spektakel te worden, waarbij de voorgaande jaren overtroffen zullen worden.

Het succes van de Trekker-Ljocht-Tocht in voorgaande jaren heeft de organisatie geïnspireerd om dit jaar nog groter uit te

pakken. "We willen de ouderen een onvergetelijke avond bezorgen en hen laten genieten van de prachtige verlichting en de gezellige sfeer. Het is hartverwarmend om te zien hoe dit evenement steeds meer mensen aantrekt en hoe het een traditie is geworden waar iedereen naar uitkijkt."

De exacte route van de tocht is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de volgende dorpen zeker een bezoekje kunnen verwachten van de stoet:

Dokkum

Damwald

Broeksterwald

Falom

Feanwalden

Westerein

Kollumumersweach

De Trieme

Kollum

Aldwald

Westergeast

Driezum

Walterswald

Dokkum