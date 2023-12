Primeur: burgemeester legt drugsdealer dwangsom op

wo 06 december 2023 13.51 uur

DOKKUM - Een drugsdealer in de gemeente Noardeast-Fryslân kreeg deze week een last onder dwangsom opgelegd. De dwangsom werd maandag opgelegd door burgemeester Johannes Kramer.

De aanleiding was het op straat handelen in drugs. Voor de gemeente Noardeast-Fryslân is dit de eerste keer dat een dergelijke dwangsom wordt opgelegd. Dit kan omdat vanaf begin november 2023 de beleidsregel ’drugshandel en harddrugsgebruik op straat’ van kracht is geworden.

De drugsdealer werd op 1 oktober door de politie aangehouden. Zowel in de auto als in de woning van de verdachte werden harddrugs aangetroffen. Door het uitlezen van de mobiele telefoon kwamen aanwijzingen naar voren die duiden op handel in drugs. Uit getuigenverklaringen bleek verder dat de man als langere tijd in drugs dealde, ook aan minderjarigen.

Burgemeester Kramer is heel duidelijk in zijn mening: "Ik kin en wol dit net tastean. In soad jongerein hat net yn 'e gaten dat it de dealers allinnich mar om jild giet. De sûnens fan in oar kin harren neat skele. Ik bin bliid mei de nije beliedsregel, want no kin ik yngripe. Dat ik dat dwaan sil, is wis. Ik wol besykje, mei alle mooglikheden dy ’t ik ha, om werhelling foar te kommen".

De last onder dwangsom heeft in dit geval een hoogte van 5000 euro per geconstateerde overtreding, met een maximum van 20.000 euro. Dit bedrag moet worden betaald als de overtreder opnieuw in de fout gaat.

Met het nieuwe beleid hoopt de gemeente de drugshandel op straat terug te dringen. Door drugshandel ontstaat een gevoel van onveiligheid bij burgers. De aantasting van het veiligheidsgevoel telt zwaar mee in de hoogte van de last onder dwangsom.

