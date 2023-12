Danny Vera komt naar De Lawei

wo 06 december 2023 10.26 uur

DRACHTEN - De Middelburgse singer-songwriter Danny Vera heeft dinsdag officieel aangekondigd dat hij met zijn nieuwe theatershow DNA langs de Nederlandse theaters gaat toeren.

Op 19 april 2024 betreedt Danny Vera het podium van De Lawei met zijn vaste band, strijkersensemble, blazerssectie en achtergrondzangers en brengt de muziek van zijn prachtige albums. De kaartverkoop start vrijdag om 10.00 uur op www.lawei.nl.

De zanger Danny Vera schrijft al sinds zijn tienerjaren liedjes over het leven, de liefde en de dood. Danny scoorde in 2019 met het nummer Roller Coaster een dijk van een hit en werd tegelijkertijd door heel Nederland in het hart gesloten. Het nummer brak onlangs door de grens van 100 miljoen streams. Roller Coaster kwam zelfs op 1 in de Top 2000 van 2020 en is ondertussen een vaste waarde in de top 3 van de populaire hitlijst.

Wie denkt dat Danny nu op zijn lauweren rust, heeft het echter mis. De muziek zit in zijn bloed, en dat bloed kruipt waar het niet gaan kan. Amerikaanse country, blues en rock 'n' roll zit erin en kwam eruit in vorm van zijn nieuwe album DNA. Een album waarop hij terugkeert naar zijn bakermat, met songs die hun wortels hebben in de Amerikaanse rootsmuziek van weleer.

Gepositioneerd als een getatoeëerde, zachtaardige outsider verkocht Danny Vera o.a. twee keer de Ziggo Dome uit en heeft hij een jaarlijks terugkerende reeks solo-concerten in de Oostkerk in Middelburg. Daarnaast is Danny niet meer weg te denken uit de Nederlandse theaters.