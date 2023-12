Positief advies van B&W voor bouw economizer bij Sonac

wo 6 december 2023, 9.30 uur

BURGUM - Terwijl de emoties onder veel Burgumers deze maand oplaaien rondom de mogelijke komst van drie biovergisters bij Sonac in Sumar, blijkt dat het gemeentebestuur eerder een positief advies aan de provincie heeft gegeven. Dit advies betrof de plaatsing van een economizer bij het bedrijf.

Het college van B&W besloot deze week dat het verstandig is om het genomen advies te delen met de gemeenteraad vanwege de controverse rondom de nieuwe biovergisters.

"Wij benadrukken dat de economizer een losstaande installatie is die niet gekoppeld is aan de groengasinstallatie (biovergisters, red.)" zo schrijft het college van B&W in de brief. Het is onbekend wanneer het positief advies werd afgegeven aan de provincie Fryslân.

Besparen

De economizer, bedoeld om tot 5% gas te besparen, is ook in strijd met het huidige bestemmingsplan. Het is een bouwwerk (warmtewisselaar) in het rookgasafvoerkanaal, die de warmte in de rookgassen gebruikt om het ketelvoedingswater voor te verwarmen. Het gebouw wordt in elk geval hoger dan 5 meter.

Silo's voor vetopslag

Eerder adviseerde de gemeente ook al positief over de komst van silo's voor de opslag van vet. Deze staan inmiddels al enige tijd op hun plek waar voorheen de boerderij stond. "De te bouwen installaties op het terrein zijn logischerwijs vaak hoger dan 5 meter." aldus het gemeentebestuur. "In ons advies wordt geadviseerd om het bouwwerk tijdelijk toe te staan tot en met 29 oktober 2029."

Later permanent maken

De einddatum komt overeen met de andere installaties - hoger dan 10 meter - die tijdelijk zijn toegestaan met opvolging van ons advies." Het college van B&W wil dat er voor 29 oktober 2029, een wijziging van het bestemmingsplan (of omgevingsplan) zal worden doorgevoerd waardoor de tijdelijke vergunningen permanent inbestemd worden op het terrein.

Voor de komst van de drie biovergisters bij Sonac moet de gemeenteraad deze maand een verklaring van geen bedenkingen afgeven, terwijl een deel van de samenleving protesteert tegen deze uitbreiding.

Donderdagavond is er een Iepen Poadium waar het college van B&W met antwoorden komt op de vele vragen die leven onder de bevolking en raadsleden. Ook is het mogelijk voor inwoners om (opnieuw) in te spreken bij dit onderwerp. De week erop staat het definitieve besluit op de agenda.