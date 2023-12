Bewoner raakt gewond bij woningbrand

wo 06 december 2023 07.30 uur

DRACHTEN - Bij een woningbrand in Drachten is in de nacht van dinsdag op woensdag een bewoner gewond geraakt. Rond 5.50 uur werd de brandweer opgeroepen voor een brand aan De Dracht. Bij aankomst stond de woning vol met rook.

De bewoners waren op het moment dat de brand uitbrak thuis en lagen te slapen. Zij werden gewekt door het brandalarm. De buren hebben zich vervolgens ontfermd over deze bewoners. Ambulancepersoon is ter plaatse gekomen en heeft hen nagekeken. Een persoon bleek rook in te hebben geademd en moest mee naar het ziekenhuis.

De brand heeft gewoed op de benedenverdieping van de woning. De Drachtster brandweer heeft door middel van een binnenaanval de brand weten te blussen. Vervolgens is met een overdruk ventilator de woning geventileerd. Wat er precies in brand heeft gestaan en hoe dit kon gebeuren is vooralsnog onbekend.

FOTONIEUWS