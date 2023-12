Coronaprik zonder afspraak: nog twee keer in Drachten

di 05 december 2023 15.12 uur

DRACHTEN - Op de vaste GGD locatie in Drachten is het nog tot 15 december van dit jaar mogelijk om een corona-prik te halen. De vaccinatie-locatie in Leeuwarden sluit na woensdag 6 december, Drachten blijft wat langer open.

Prikken zonder afspraak

Op dinsdag 12 december en woensdag 13 december kan men in Drachten zonder afspraak terecht voor een coronaprik. Dit kan tussen 8.30 en 15.30 uur. Let op; vrije inloop is alleen op bovengenoemde dagen mogelijk.

Meer weten over waar u zonder afspraak terecht kunt? www.prikkenzonderafspraak.nl

Mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona, 60-plussers en zorgmedewerkers met direct cliëntcontact en zwangeren kunnen dit najaar een gratis coronaprik halen. In 2024 is de coronaprik alleen nog beschikbaar voor medisch hoog risicogroepen en zwangeren.