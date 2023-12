GGD Fryslân start met soa-klachtenspreekuur

di 05 december 2023 14.57 uur

LEEUWARDEN - De GGD Fryslân is onlangs gestart met een soa- klachtenspreekuur. Het spreekuur is bedoeld voor doelgroepen die een verhoogd risico lopen op een seksueel overdraagbare aandoening (soa) of die klachten hebben die op een soa kunnen wijzen.

Tijdens het spreekuur is het mogelijk om lichamelijk onderzoek te doen en een soa direct te behandelen. Mensen hoeven hiervoor niet meer naar het ziekenhuis. Ze kunnen gemakkelijk, zonder verwijzing van de huisarts, telefonisch een afspraak maken.

Voor wie?

Het spreekuur is bedoeld voor groepen die een verhoogd risico lopen op een soa. Dit zijn: mannen die seks hebben met mannen, jongeren onder de 25 jaar, personen uit landen waar soa's vaker voorkomen en sekswerkers. Ook mensen die zijn gewaarschuwd omdat ze mogelijk een soa hebben, kunnen gebruik maken van dit spreekuur.

Hoe werkt het?

Tijdens het soa-klachtenspreekuur gaat een verpleegkundig specialist of een arts met een cliënt in gesprek over seks en soa’s. Samen wordt besproken of een soa-test, lichamelijk onderzoek of behandeling nodig is. Een gesprek over seksueel gedrag is een vast onderdeel van dit spreekuur. Daarin gaat het over conceptiegebruik, maar ook over prettige en gezonde seks.

Zo wil GGD Fryslân voorkomen dat mensen eventueel opnieuw een soa oplopen. Ook kijkt de GGD of er redenen zijn voor anticonceptie, vaccinaties, onderhoudsmedicatie of gesprekken. Het spreekuur is anoniem. Dit betekent ook dat de huisarts geen terugkoppeling krijgt over soa-uitslagen.

Meestal gratis

GGD Fryslân ontvangt een subsidie vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Met deze financiële regeling kan de GGD een beperkt aantal spreekuren per jaar aanbieden om mensen gratis te mogen zien en behandelen. Mocht er geen plek meer zijn voor een spreekuur bij de GGD, dan adviseert de GGD waar mensen alsnog terecht kunnen.

Afspraak maken?

Bekijk de webpagina voor de meest actuele informatie over het maken van een afspraak voor het soa-spreekuur: www.ggdfryslan.nl/testenopsoa

Het klachtenspreekuur vindt plaats bij de hoofdvestiging van GGD Fryslân aan de Harlingertrekweg 58 in Leeuwarden.

