Uitzendbureau Fritech overgenomen door Prowurk

di 05 december 2023 14.36 uur

BUITENPOST - Het uitzendbureau Prowurk heeft besloten om Fritech uit Buitenpost over te nemen vanwege het welverdiende pensioen van Joop van Houten. De overname markeert een belangrijke mijlpaal voor ProWurk en Fritech waarbij de samenvoeging van middelen en expertise nieuwe groeimogelijkheden creëert.

Met Fritech's team van 3 werknemers en ProWurk's solide personeelsbestand van 13 medewerkers, belooft de fusie een fijne samenwerking te worden.

Door de krachten te bundelen, streven ProWurk en Fritech naar een verbeterde dienstverlening en een breder scala aan mogelijkheden voor zowel werkzoekenden als werkgevers in Friesland.

Met ingang van 4 december 2023 is Fritech gekoppeld aan ProWurk. De samenwerking biedt niet alleen nieuwe groeimogelijkheden, maar ook de mogelijkheid om kennis en expertise met elkaar te delen.

Fritech is een organisatie die al 35 jaar bestaat, en destijds één van de eerste en enige dienstverleners was op het gebied van uitzenden en detacheren in Noord Nederland. De branches Bouw & Infra en Metaal & Techniek zijn de branches waar Fritech vanaf het eerste begin al actief in is.