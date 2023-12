Nieuwjaarsfeest in De Lawei dit jaar gratis

di 05 december 2023 12.26 uur

DRACHTEN - Ga dansend het nieuwe jaar in tijdens het Nieuwjaarsfeest van Smallingerland op zaterdag 6 januari 2024. Het feest is dit jaar gratis te bezoeken.

Kaarten voor het Nieuwjaarsfeest zijn gratis te verkrijgen vanaf dinsdag 5 december om 12.00 uur op lawei.nl. Wees er snel bij, want op=op...

Om 16.00 uur opent De Lawei haar deuren voor het jaarlijkse knalfeest. De middag wordt om 16.30 uur geopend met een nieuwjaarspeech door burgemeester Jan Rijpstra.

Begin het jaar goed en kom kletsen, zingen, spelen, feesten maar vooral dansen en wens elkaar een gelukkig nieuwjaar. Op het programma staat onder andere: Good Vibes van Dj Mel-icious, Drachten Danst in samenwerking met verschillende dansscholen uit Drachten en allerlei leuke activiteiten voor kinderen. Trek je mooiste (verkleed)kleren aan en kom dansen bij The 90’s & 00"s Music show.

Het complete programma wordt in de komende weken bekend gemaakt via www.lawei.nl.

Kaarten en entree

Kaarten zijn dit jaar helemaal gratis. Er zijn maximaal 6 kaarten per persoon verkrijgbaar, online of bij de kaartverkoopbalie van De Lawei tijdens openingstijden. De entree van het Nieuwjaarsfeest is dit jaar aan de kant van de Reidingweg. De Lawei is op zaterdag 6 januari geopend vanaf 16.00 uur, vanaf dan zijn er ook kaarten (indien nog beschikbaar) te verkrijgen aan de deur.