Zondag: Wereldlichtjesdag in de regio

di 05 december 2023 10.55 uur

BURGUM - Elke tweede zondag in december wordt wereldwijd Wereldlichtjesdag gehouden. Tijdens deze lichtjesavond steken mensen 's avonds kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Doordat de lichtjes overal omstreeks 19.00 uur worden ontbrand, ontstaat er een symbolische golf van licht over de hele wereld.

De bijeenkomsten starten in diverse dorpen vanaf 18.30 uur en het is bestemd voor vaders, moeders, broers, zussen, grootouders, ooms, tantes, neven, nichten, vrienden, vriendinnen, kennissen, collega's en buren.

In de volgende dorpen worden bijeenkomst gehouden:

Burgum

In de kruiskerk worden om 19.00 uur kaarsjes aangestoken voor alle kinderen die overleden zijn. Voor de gedachtenishoek is het mogelijk om een foto of symbool mee te nemen. Aanvang om 18.45 uur aan de Nieuwstad 5 in Burgum.

Drachten

Twee herdenkingen zijn er in Drachten. Om 16.00 uur in de Grote kerk aan de Drift 46. In de avond bij Place 2B aan de Jelle Plantingastraat 1. Vanaf 18.30 uur kunnen lichtjes versierd worden en de herdenking begint om 19.00 uur. Er is een lichtjeswandeling door het park.

Harkema

Op de sfeervol verlichte begraafplaats Memento Mori in Harkema is iedereen tussen 17.00 uur en 19.00 uur welkom. Iedereen krijgt een kaars aangeboden en er is warme chocolademelk.

Mitselwier

De Doarpstsjerke in Metslawier opent om 18.30 uur de deuren. Om 19.00 uur worden de kaarsen aangestoken en namen van kinderen genoemd. Daarna is er ruimte voor muiek, stilte en gedichten.

Op zoek naar alle locaties? www.wereldlichtjesdag.nl/locatie/