Huis van de maand: Oost 9 te Buitenpost

di 05 december 2023 10.29 uur

BUITENPOST - Droom je van een heerlijk buitengevoel, maar wil je ook de luxe van alle voorzieningen om de hoek? Zoek niet verder! Deze prachtige, vrijstaande woning aan het Oost 9 in Buitenpost is de perfecte combinatie van landelijk wonen en gemak.

Deze vrijstaande woning met aangebouwde garage is gebouwd in 1981 op een royaal perceel van 1.710m2 en nadien zeer goed onderhouden. De eigenaren hebben er met hun gezin altijd volop van genoten en nu is het tijd dat dit mooie geheel een nieuwe eigenaar krijgt.

De uitgestrekte tuin biedt volop ruimte om eindeloos te genieten van zonnige momenten en panoramische vergezichten. Hier kun je relaxen op de weelderige gazons, klussen in de garage en tuinberging of tuinieren in de eigen kas. Het perceel weiland completeert het geheel en biedt voldoende ruimte voor hobbydieren.

Deze woning is bovendien levensloopbestendig door de slaapkamer en badkamer op de begane grond. Het beschikt over een energielabel C, wordt centraal verwarmd met een Intergas c.v. combiketel van 2015 en bijna volledig isolatieglas.

De indeling van de woning is als volgt:

Voorentree, hal, sfeervolle woonkamer met fraai landelijk uitzicht aan de voorzijde, woonkeuken met een inbouwkeuken in hoekopstelling voorzien van inbouwapparatuur (gaskookplaat, afzuigkap, spoelbak en koelkast), kelder van ca. 9m2, een slaapkamer van ca. 10m2, een grote hal met achter entree geeft toegang tot het toilet en de badkamer met ligbad, douche, meubel met vaste wastafel en volop kastruimte, de praktische bijkeuken heeft ook een eigen entree en is voorzien van witgoedaansluitingen, de aangrenzende garage is groot ca. 18m2, is in spouw opgetrokken en heeft openslaande houten deuren aan de voorzijde, tevens voorzien van een smeerkelder.

Eerste etage:

Vanuit de hal aan de voorzijde bereikt u de overloop met vaste kast, twee tweepersoonsslaapkamers met beide kast- en bergruimte en een meubel met vaste wastafel. Vanuit de garage is via een losse trap een grote hobby/bergruimte te bereiken. De lange oprit naast de woning biedt meer dan voldoende parkeergelegenheid op het eigen terrein. Rondom de woning ligt een royaal perceel tuin met terrassen, tuinkas en tuinberging. Het naastgelegen perceel weiland heeft bovendien een eigen ingang vanaf de straat.

Over Buitenpost:

Het dorp Buitenpost beschikt over diverse basisscholen, een ruime keuze aan middelbare scholen en het winkelcentrum van het dorp ligt op fietsafstand. Het dorp heeft een breed aanbod van supermarkten, winkels, bedrijvigheid en een compleet nieuw overdekt zwembad.

Wilt u met de trein reizen? Dan is Buitenpost eveneens perfect want het beschikt over een eigen treinstation met een directe, snelle spoorverbinding naar Groningen en Leeuwarden. Binnen 25 minuten staat u in het centrum van deze 2 hoofdsteden. Verder is Buitenpost een actief en sportief dorp met vele sportverenigingen. Van tennis tot voetbal en van fierljeppen tot kaatsen: voor een ieder wat wils!

Een spoedige aanvaarding behoort ook nog tot de mogelijkheden. Bent u nieuwsgierig geworden naar deze woning? Maak dan een afspraak voor een bezichtiging bij één van de Flexibele makelaars om uw indruk compleet te maken. Zij heten u alvast van harte welkom aan het Oost 9 te Buitenpost.

Klik hier voor meer informatie over deze woning.