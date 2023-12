Boskalis bouwt rivierdeel Vismigratierivier bij Afsluitdijk

ma 04 december 2023 15.36 uur

KORNWERDERZAND - Een kilometerslange rivier op de grens van de Waddenzee en het IJsselmeer. Boskalis Nederland B.V. is de aannemer die met dit unieke deel de Vismigratierivier bij de Afsluitdijk gaat afmaken. Het project helpt vispopulaties te herstellen.

De Europese aanbesteding voor het rivierdeel is op 4 december 2023 door provincie Fryslân definitief aan Boskalis gegund. Na de uitvoering gaat de aannemer de hele Vismigratierivier voor tien jaar onderhouden.

Gedeputeerde Matthijs de Vries: "De Vismigratierivier is van grote betekenis voor de natuur en het toerisme rond de Afsluitdijk, het IJsselmeer en de Waddenzee. Met deze aanbesteding bouwt Boskalis mee aan een innovatie van wereldformaat. Het is namelijk voor het eerst in de wereld dat een kunstmatige getijdenrivier op de grens van zoet en zout water wordt aangelegd."

Directeur projecten Boskalis Femke Zevenbergen: "Wij zijn ontzettend trots om samen met provincie Fryslân dit bijzondere natuurgebied en deze vernieuwende hotspot voor ecotoerisme te creëren. Het is een prachtige kans voor wereldwijde exposure en kennisontwikkeling in onze sector."

Meer dan een permanente opening

Om vissen weer vrij tussen de Waddenzee, het IJsselmeer en achterliggende rivieren te laten zwemmen is er meer nodig dan een permanente opening in de Afsluitdijk. Een vier kilometer lange rivier vormt straks een overgangsgebied van zoet en zout water, zodat vissen geleidelijk kunnen wennen.

De rivier volgt de getijden van de Waddenzee en voorkomt door zijn lengte dat zout water in het IJsselmeer terecht komt. Bij hoge waterstanden sluiten deuren de rivier af, om de waterveiligheid van de Afsluitdijk te garanderen. De komende maanden gaan Boskalis en de provincie het ontwerp voor de slingerende rivier afmaken. Eind 2024 start de uitvoering ervan.

Werk in volle gang

De Vismigratierivier krijgt ondertussen steeds meer vorm. De doorgang in de Afsluitdijk is dit najaar afgerond. Ook zijn steeds meer contouren te zien aan weerszijden van de dijk, waar sinds 2020 al gebouwd wordt. Naar verwachting zwemmen eind 2025 de eerste vissen door de Vismigratierivier. Daarna begint een periode van inregelen en onderzoeken. Er is belangstelling van waterbouwers en wetenschappers over de hele wereld. In de toekomst is de Vismigratierivier voor iedereen te bezoeken.

Meer informatie over de Vismigratierivier is te lezen op www.vismigratierivier.nl en de website van De Afsluitdijk.