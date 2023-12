Verkeersregelaar tijdens Avondvierdaagse mishandeld door scooterrijder

ma 04 december 2023 15.00 uur

LEEUWARDEN - Een 24-jarige man die begin juni tijdens de Avondvierdaagse in Wolvega een verkeersregelaar mishandelde, is door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf.

Pizza’s warm eten

De verdachte, hij heeft momenteel geen vaste woon- of verblijfplaats, zat bij zijn vriendin achterop de scooter. De scooter stond vooraan in een rij met wachtende auto’s, terwijl de deelnemertjes aan de Avondvierdaagse en hun begeleiders voorbij liepen. De verdachte en zijn vriendin hadden pizza’s gehaald. Hij wilde de pizza’s eten terwijl ze nog warm waren, verklaarde hij.

"Kom maar, ik maak je af"

Toen er volgens hem voldoende ruimte was, nam hij, terwijl hij achterop bleef zitten, het stuur over van zijn vriendin en manoeuvreerde hij de scooter door de stoet. Hij werd meteen aangesproken door een verkeersregelaar omdat die nog niet het teken had gegeven dat er doorgereden mocht worden. De verkeersregelaar had verklaard dat de verdachte op hem af was gestormd en onderwijl riep "Kom maar, ik maak je af".

Kopstoot met helm op

Vervolgens zou de verdachte een klap en met helm op een kopstoot hebben uitgedeeld. De verkeersregelaar werkte de man naar de grond en hield hem daar in bedwang. Zijn lezing werd ondersteund door een agent die in zijn vrije tijd deelnam aan de Avondvierdaagse.

"Agent stond er bovenop"

De verdachte opperde dat de verkeersregelaar als eerste een klap had uitgedeeld en hem daarna naar de grond had gewerkt. Een vrouw die vanuit haar auto het tafereel had gadegeslagen had iets soortgelijks verklaard. Maar de rechter en de officier van justitie hechtten meer waarde aan de verklaringen van de agent in burger en de verkeersregelaar. "De agent stond er bovenop", aldus de officier.

Leren impulsen onder controle te krijgen

Volgens de reclassering moet de verdachte hulp krijgen bij het leren zijn impulsen onder controle te krijgen. De man moet daarvoor van de rechter een behandeling volgen. Hij komt onder toezicht van de reclassering, waar hij ook gecontroleerd zal worden op het gebruik van middelen. Hij moet één dag de cel in. Omdat hij in 2019 al eens een werkstraf kreeg mocht de rechter niet nog eens een 'kale’ taakstraf opleggen.

"Kinderen schrikken ervan"

Verder kreeg de man een werkstraf van 40 uur en legde de rechter nog eens 20 dagen voorwaardelijke celstraf op. De rechter noemde het "kwalijk" dat er juist tijdens de Avondvierdaagse iemand was mishandeld. "Kinderen schrikken ervan en worden er bang van". De straf was gelijk aan de eis van de officier van justitie.