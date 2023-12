Geslaagd Fries Kampioenschap volierevogels

zo 03 december 2023 19.12 uur

SURHUISTERVEEN - Vogelvereniging Surhuisterveen e.o. heeft afgelopen week een geslaagd Fries Kampioenschap Volierevogels mogen organiseren in de Lantearne te Surhuisterveen.

Nadat de woensdag voor de keurmeesters was, met de deze editie zeer moeilijke taak om de kampioenen in de diverse klassen aan te wijzen, kon vanaf donderdag tot en met zaterdagmiddag het publiek de diverse ingezonden gevederde vrienden bewonderen.

Dat de kwaliteit van de vogels dit jaar hoog was bleek wel uit de gegeven punten die erg hoog waren deze editie. Op de druk bezochte openingsavond waren de bezoekers dan ook erg onder de indruk van de kwaliteit van de vogels in de gezellige, schitterend ingerichte zaal.

Kampioenen in de diverse klassen zijn geworden: Best of Show Jeugd Kleur Kanarie H.J. van Lune, Best of Show Kleur Kanarie Dhr. C. van Ginkel, Best of Show Postuur Kanarie Dhr. A. Boonstra, Best of Show Postuur Kanarie Gloster Consort Jeugd J. Wijbenga, Best of Show Jeugd Tropen L. Wiegersma, Best of Show Tropen Dhr. G. Wolters, Best of Show Europese Cultuur Dhr. W.K. van der Veen, Best of Show Jeugd en Henk Suichies wisselbokaal N.A.

Terpstra en Best of Show, Derby Kampioen en winnaar van het Bondskruis Dhr. W. Wassenaar. Al met al kan Vogelvereniging Surhuisterveen e.o. terugkijken op een zeer geslaagd evenement, wat dankzij de vele vrijwilligers en sponsoren erg soepel is verlopen.

Op de foto de kampioenen:

Staand van links naar rechts, W. Wassenaar, W.K. van der Veen, Voorzitter Surhuisterveen e.o. H. Postma, G. Wolters, en Voorzitter District A. Vissia.

Voor: J. Wijbenga, N.A. Terpstra en H.J. van Lune.

Op de foto ontbreken: C. van Ginkel, A. Boonstra en L. Wiegersma.