Vandaal vernielt slagboom in Drachten

zo 03 december 2023 16.04 uur

DRACHTEN - Op een parkeerplaats aan de Eibertsbek in Drachten, achter de Kaden, is woensdag een uitrijpoort vernield. Mogelijk had de inzittende van de BMW geen zin om te betalen voor het parkeren en besloot met grof geweld de slagboom zelf omhoog te duwen. Het incident vond plaats om 23.13 uur.

Volgens de eigenaresse van coffeeshop Hakuna, van wie deze parkeerplaats ook is, loopt de schade in de duizenden euro's. Het kenteken van de auto is bekend, maar ze geeft de sloper nog een week om zich te melden en de schade af te handelen.

De dader kan zich melden bij de eigenaresse via hakuna@xs4all.nl