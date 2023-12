Noardburgumer vernielt caféruit in Drachten

zo 03 december 2023 12.30 uur

DRACHTEN - Een 43-jarige man uit Noardburgum is zaterdagavond door de politie aangehouden vanwege vandalisme. De man had aan het begin van de avond een ruit van café Marktzicht ingeslagen.

De man was even daarvoor het café door onbekende reden uitgezet. De stapper was het daar niet mee eens en sloeg vervolgens met een koelbox het raam in.

Na het vandalisme sloeg de man op de vlucht maar hij werd daarna snel in de kraag gevat. Dat gebeurde aan de Oudeweg. De man is door de politie overgebracht naar het cellencomplex in Drachten.

De café eigenaar deed aangifte bij de politie.

FOTONIEUWS