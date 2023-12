Brandweer Dokkum zoekt nieuwe collega's

zo 3 december 2023, 10.42 uur

DOKKUM - De brandweer van Dokkum zoekt nieuwe collega's. Het werk bij de brandweer doe je naast je gewone werk en de vrijwilligers ontvangen een vergoeding.

Om in te kunnen schatten of je het werk en de ploeg leuk vindt, draai je een periode met de ploeg mee op oefenavonden. Daarna maak je de keuze om te starten met de opleiding. Deze betaalt de brandweer (Veiligheidsregio Fryslân) voor jou.

De opleiding duurt ongeveer anderhalf jaar en volg je in de avonduren. Daarna zijn er regelmatig oefenavonden om up-to-date te blijven en als ploeg samen te werken.

De brandweerposten werken met vrijwilligers die vanuit hun werk of thuissituatie worden opgeroepen om uit te rukken. "Vooral op werkdagen merken we dat er krapte ontstaat in de bezetting. Daarom zoeken we nieuwe ploegleden die ook zeker overdag beschikbaar zijn."

Brandweervrijwilliger: iets voor jou?

Kom dan langs op dinsdagavond 12 december op de kazerne aan de Rondweg Noord 28. Vanaf 19.30 uur staan brandweercollega's klaar om al je vragen te beantwoorden. Je kunt dan ook het materieel bekijken en misschien alvast wat oefenen.

Kun je deze avond niet? Geen nood. Informatie over de brandweer en de mogelijkheden om je aan te melden kun je vinden op www.brandweer.nl/fryslan