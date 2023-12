Zeer grote brand bij voedselbedrijf in Oosterwolde

zo 03 december 2023 08.50 uur

OOSTERWOLDE - Een bedrijfspand op het terrein van voedselbedrijf Tyson Foods aan de Houtwal in Oosterwolde is in de nacht van zaterdag op zondag verwoest door een zeer grote brand.

De brandweer werd om 02.20 uur opgeroepen voor de brand. De brand werd ontdekt door een medewerker die elders op het terrein aanwezig was.

Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het pand en kwam er veel rook vrij. Er werd opgeschaald naar GRIP 1.

Woningen ontruimd

Vanwege de rookontwikkeling werden er een aantal woningen ontruimd. De bewoners werden opgevangen in het gemeentehuis. De straten in de omgeving van de brand zijn afgesloten voor het verkeer. In de loop van de ochtend mochten de bewoners weer naar hun woning.

Brand nog niet onder controle

De veiligheidsregio laat weten dat de brand om 07.28 uur nog niet onder controle is. Er zijn drie kranen ter plaatse gekomen om het pand open te 'pellen'. Zo kan de brandweer beter bij de brandhaard komen. De brandweer zal de gehele zondag nog bezig zijn met bluswerkzaamheden.

Tweede keer brand

In september brak er ook al brand uit bij het bedrijf. Toen stond er een motor van de afzuiging in de brand. De brand was toen snel onder controle.

