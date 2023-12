Dokkum: dierenhotel geopend met winterspeurtocht

vr 01 december 2023 17.40 uur

DOKKUM - Dokkum is vanaf vandaag een heus dierenhotel rijker. Het Doldwaze Dokkumer Dierenhotel in het Druivenstraatje is een kijkdoos-achtige etalage en is gekoppeld aan een speurtocht door de binnenstad. Wie ontdekt hoe de directeur van het dierenhotel heet, maakt kans op een leuke prijs.

Het grote raam in het Druivenstraatje is volledig bedekt met een sprookjesachtige print, waarachter zich het dierenhotel schuilhoudt. Bezoekers ontdekken achter de raampjes van het hotel leuke tafereeltjes, elk met een ander dier en lokale ondernemer in de hoofdrol.

Kinderburgemeester Ruben van der Veen heeft het dierenhotel vrijdag officieel geopend. Aanwezige kinderen hielden het lint vast dat Ruben met veel enthousiasme doorknipte.

Het creatieve initiatief komt van marketingbureau Geen Saus, dat ook in het Druivenstraatje gevestigd is. Annemijn Filius van Geen Saus: "We wilden de kinderen in de regio Dokkum een leuke winteractiviteit bieden. Een magisch huis in combinatie met een speurtocht leek ons perfect!"

Femke Dijkstra van Geen Saus vult aan: "We hopen dat hun ouders meespeuren en daarbij zien dat de ondernemers in de binnenstad van Dokkum veel moois te bieden hebben. Support your local en geniet ook deze winter van het gezellige Dokkum!"

Speurkaartjes zijn gratis verkrijgbaar bij de deelnemende ondernemers en kunnen worden ingeleverd bij Geen Saus. Tot 29 februari wordt er onder de deelnemers iedere maand een leuke prijs verloot.