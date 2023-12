Boete voor bouwvakker die na botsing doorreed in Kollumersweach

vr 01 december 2023 17.30 uur

LEEUWARDEN - Voor het verlaten van de plaats van het ongeval - na een aanrijding - is een 42-jarige bouwvakker vrijdag op de rechtbank bij verstek veroordeeld tot een geldboete van 750 euro.

De oorspronkelijk in India geboren man was op 26 mei vorig jaar in Kollumerswaech met zijn auto, een Mitsubishi, tegen een geparkeerde auto gereden. Het gevolg was dat beide auto’s forse schade opliepen.

Buitenlandse bouwvakkers

De verdachte reed door, maar een getuige ging erachteraan en noteerde het kenteken. De auto stond op naam van een bouwbedrijf. De verdachte bleek met andere buitenlandse bouwvakkers te verblijven in een woning in Kollumersweach. De getuige had de indruk dat de man had gedronken, maar dat ontkende de bouwvakker. Hij verklaarde bij de politie dat hij in een café één biertje had gedronken.

"Een grote fout"

De buitenlandse bouwvakker erkende dat hij "een grote fout" had gemaakt door weg te rijden na de botsing. Hij zou in paniek zijn geraakt. De andere auto, een Kia Picanto, was total loss verklaard. De eigenaar moest een nieuwe en duurdere wagen kopen.

Gelijkwaardige auto

De verzekering had 1500 euro uitgekeerd voor de Kia, de nieuwe auto kostte bijna 3500 euro. Het verschil wilde de eigenaar op de verdachte verhalen.

De rechter merkte op dat hij het zelf ook niet leuk vond, maar hij moest de schadeclaim niet-ontvankelijk verklaren omdat niet vastgesteld kon worden dat het om een gelijkwaardige auto ging.

"Dagwaarde is uitgekeerd"

"De dagwaarde is uitgekeerd. Als je een auto hebt en hij doet het gewoon en je krijgt de dagwaarde uitgekeerd, dan kun je niet weer een gelijkwaardige auto kopen. Dat is heel vervelend", aldus de rechter. De verdachte woont inmiddels al niet meer op het oude adres in Kollumersweach. Het laatst bekende adres is in Portugal.