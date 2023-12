Werkloze schilder overbrugt winterperiode door gestolen spullen te kopen

do 30 november 2023 13.00 uur

LEEUWARDEN - Om in de voor schilders slappe winterperiode te overleven kocht een 41-jarige verdachte gestolen spullen op, om ze vervolgens door te verkopen. Dat vertelde de man donderdag aan de drie rechters van de Leeuwarder rechtbank. Hij hoorde negen maanden cel tegen zich eisen.

Zeven diefstallen en inbraken

De verdachte, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, vertelde de rechtbank dat hij in de zomer als schilder werkt. Omdat hij in de winterperiode zonder werk zat, zocht hij volgens zijn zeggen andere wegen om aan geld te komen: hij kocht gestolen spullen op om ze door te verkopen. Officier van justitie Remco Joustra had hem gedagvaard voor zeven diefstallen en inbraken en een vernieling.

Flessen drank uit een schuurtje gestolen

Joustra kwam tot de conclusie dat hij in de meeste gevallen niet meer kon bewijzen dan heling van gestolen spullen. In één zaak kon de officier wel hard maken dat de verdachte zich schuldig had gemaakt aan diefstal. In de nacht van 16 op 17 juni werd hij op heterdaad betrapt toen hij flessen drank uit een schuurtje aan de Stylsmastraat in Burdaard probeerde te stelen.

Door omwonenden in de kladden gegrepen

Een getuige zag iemand over een schutting klimmen, waarop de verdachte door omwonenden bij de kladden werd gegrepen. In dezelfde nacht had iemand ook geprobeerd in te breken in de schuur van een woning aan de Bourboomweg in Burdaard. De politie had de verdachte op camerabeelden herkend. Op het bureau in Leeuwarden had de man die nacht een zogenoemde Progris-zuil vernield.

Dat is een apparaat dat vingerafdrukken scant en foto’s maakt om de identiteit van verdachten vast te stellen. De politie moest een nieuwe Progris-zuil aanschaffen.

Inbraken in Gytsjerk en Wânswert

De officier wil dat de verdachte de aanschafkosten, ruim 2800 euro, voor zijn rekening neemt. De man werd ook verdacht van het plegen van inbraken in Gytsjerk en Wânswert, in april en juni van dit jaar, maar die zaken kon de officier niet bewijzen.

Verdachte wist dat spullen gestolen waren

Spullen die van die inbraken en diefstallen afkomstig waren, onder andere telefoons en elektrische fietsen, werden aangetroffen op het adres in Leeuwarden waar de verdachte op dat moment verbleef. Maar de officier moest vaststellen dat hij de verdachte niet aan de inbraken en diefstallen kon koppelen. De verdachte erkende dat hij de spullen in zijn bezit had en hij gaf zelfs toe dat hij wel wist dat ze gestolen waren.

Flessen drank niet gestolen

Met het stelen zelf had hij naar eigen zeggen niets te maken. Hij vond ook dat hij de flessen drank in Burdaard niet had gestolen. "Ik heb ze klaargelegd, ik heb ze niet meegenomen", zei hij. Dat rechtbankvoorzitter Marc Brinksma opperde dat het klaarleggen gelijkstond aan stelen, bracht hem niet op andere gedachten. De verdachte weigerde met de reclassering te praten.

"Die deur bleef dicht"

Hoewel hij al 20 jaar in beeld is bij Justitie, vond hij dat hij zichzelf goed kan redden. Daar dacht Brinksma toch iets anders over. "U kunt niet op een eerlijke manier in uw levensonderhoud voorzien", merkte de rechter op. De verdachte zei dat hij tevergeefs geprobeerd had een uitkering aan te vragen. "Die deur bleef dicht", beweerde hij.

Uitspraak: 14 december.