Automobiliste slipt en eindigt ondersteboven in sloot

do 30 november 2023 12.37 uur

HOLLUM - Op Ameland is donderdagmorgen een vrouw met haar auto ondersteboven in een sloot beland. De 21-jarige bestuurster uit Sint Annaparochie raakte door sneeuw en ijs in de slip op de Ridderweg bij Hollum. Hierdoor verloor ze de macht over het stuur en gleed van de weg.

Een chauffeur van een transportbedrijf reed toevallig langs en zag de auto in de sloot liggen. Deze man heeft haar uit het voertuig geholpen. De bestuurster raakte slechts licht gewond en hoefde niet mee naar het ziekenhuis.