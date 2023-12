AquaZoo Leeuwarden 'bouwt' Canadese dorp Churchill

do 30 november 2023, 10.11 uur

LEEUWARDEN - AquaZoo is begonnen met de bouw van het nieuwe gebied: Churchill. Het westelijk deel van het dierenpark, waar zich nu al de ijsberen bevinden, komt volledig in het teken te staan van Noord-Amerika: de natuur én de dieren.

In het nieuwe gebied, dat is gebaseerd op de 1.609 kilometer lange Churchill River in het noorden van Canada, wordt een nieuw verblijf voor de al in het park levende Canadese bevers gerealiseerd. Hierbij zal het voor bezoekers ook mogelijk zijn om de dieren onder water in actie te zien.

Verder zullen er wasberen terugkeren naar het park en hoopt het park in de loop van het jaar enkele bijzondere nieuwe diersoorten te verwelkomen.

Het ijsberenverblijf blijft in zijn huidige vorm bestaan en zal een belangrijk onderdeel zijn van Churchill. Daarnaast komen er volgend jaar ook nog enkele nieuwe van oorsprong Noord-Amerikaanse diersoorten naar de Friese dierentuin.

Klimaatverandering

Verder zal er in Churchill aandacht besteed worden aan klimaatverandering en de gevolgen die dat heeft op het gebied en de dieren die er wonen. Zo wordt het door de stijgende temperaturen steeds lastiger voor ijsberen om aan eten te komen. Daardoor zijn ze vaker genoodzaakt om hun voedsel te zoeken in bewoond gebied, wat voor mens-dierconflicten zorgt.

General Manager Jeroen Loomeijer: "Klimaatverandering treft ons allemaal. Door het verhaal van de ijsberen en de andere dieren uit Noord-Amerika te vertellen, kunnen we bezoekers wijzen op de gevolgen. Niet alleen voor de natuur daar, maar ook hier, dichtbij huis."

Kerstbomenactie

De beplanting is eveneens geïnspireerd op de Canadese natuur. General Manager Jeroen Loomeijer: "We hebben ieder jaar een kerstbomenactie, waarbij mensen hun spar met kluit mogen inleveren in ruil voor een vrijkaartje. Het streven is om een groot deel van de dit jaar ontvangen bomen een plek te geven in het nieuwe deel van het park."

Het kleine Canadese stadje Churchill, dat je het beste kan bezoeken per trein of vliegtuig, aangezien er geen verharde wegen naar toe leiden, ligt aan de zuid-westelijke oevers van Hudson Bay.

Polar Bear Capital of the World

Het staat bekend als Polar Bear Capital of the World, doordat van juli tot november ongeveer duizend ijsberen hun intrek nemen in de omgeving van het stadje. De dieren wachten hier tot in de winter de baai dichtvriest en ze weer op jacht kunnen gaan naar hun voornaamste voedselbron: zeehonden.

Loomeijer: "IJsberen lopen er zo vaak rond, dat de inwoners van Churchill hun auto expres niet op slot doen. Zo kunnen voetgangers die toevallig een ijsbeer tegen het lijf lopen zich altijd verstoppen in een auto."

De bouwwerkzaamheden zijn naar verwachting komend voorjaar afgerond.