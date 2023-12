Buitenpost: drugsrijder stapt opnieuw in auto

wo 29 november 2023, 19.00 uur

BUITENPOST - Een hardleerse automobilist uit de gemeente Achtkarspelen werd maandagnacht door de politie van de weg gehaald. Dat gebeurde omstreeks 3.00 uur op de Beatrixstraat in Buitenpost.

De man reed in de auto met een ongeldig rijbewijs en hij was bovendien - volgens een speekseltest - onder invloed van drugs. Het rijbewijs van de man was eerder ongeldig verklaard omdat hij toen ook onder invloed van drugs achter het stuur zat.

De man werd na aanhouding voor verhoor en bloedafname overgebracht naar het politiebureau in Dokkum. Er is proces-verbaal opgemaakt voor het rijden met een ongeldig rijbewijs. Naar gelang de uitslag van het bloedonderzoek, komt het rijden onder invloed daar op een later moment nog bij.