Gorredijk: foutje in verkiezingsuitslag ontdekt na hertelling

wo 29 november 2023, 14.08 uur

GORREDIJK - Op het stembureau van de Rooms Katholieke kerk is een fout gemaakt in het tellen van de stemmen. De fout kwam aan het licht nadat een kiezer melding maakte dat zijn stem niet terug te vinden was in de uitslag.

Tijdens een extra zitting van het gemeentelijk stembureau is de kwestie onderzocht en werd de verloren stem gevonden en vervolgens rechtgezet.

Nadat de Kiesraad de melding had ontvangen, is de gemeente Opsterland gelijk aan de slag gegaan. Er is dinsdagmiddag opnieuw geteld en de fout werd ontdekt. Er was bij kandidaat 3 van lijst 3 (GL/PvdA) één stem teveel geteld en bij kandidaat 1 van lijst 13 (DENK) één stem te weinig.

Gecorrigeerde uitslag

Inmiddels zijn de stemaantallen gecorrigeerd en is het telbestand aangepast. De gecorrigeerde uitslag is door de gemeente doorgegeven aan de Kiesraad.