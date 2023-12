Buurt Drachten al een maand in het donker

wo 29 november 2023, 13.43 uur

DRACHTEN - Bewoners van het oostelijk deel van Eikesingel in Drachten en de directe omgeving blijven wellicht nog een poosje verstoken van straatverlichting. Een kapotte, ondergrondse stroomkabel is de oorzaak.

Netwerkbeheerder Liander komt op donderdag 30 november 2023 met een meetwagen om de exacte locatie op te sporen. Het is afhankelijk van de aard van de breuk en beschikbaarheid van personeel wanneer reparatie plaatsvindt.

ChristenUnie-raadslid noemde het dinsdagavond tijdens de vergadering van Het Debat in Smallingerland onacceptabel dat de straatverlichting in een groot deel van de wijk niet werkt. In het nachtelijk duister levert dat volgens hem "zeer onveilige situaties" in het verkeer op. In de overgang "van een verlichte straat naar plotseling donker" zijn ongevallen niet uit te sluiten.

Een eerste ongeval met een automobiliste, die met onbekend letsel naar het ziekenhuis is vervoerd, heeft al plaatsgevonden, vertelde hij, al is het volgens hem niet met zekerheid te zeggen dat het aan de kapotte straatverlichting ligt.

Liander moet de storing met de grootste spoed verhelpen, aldus raadslid Van Veelen. Aanvankelijk had de netwerkbeheerder toegezegd om het euvel op 3 november 2023 aan te pakken, maar dat werd uitgesteld tot 16 november en nu tot de dertigste november.

Reden voor het uitstel is dat in het Noorden maar één meetwagen is, vertelde wethouder Maria Le Roy, die bij Liander heeft aangedrongen om haast te maken. "Het is echt heel vervelend dat het niet direct op te lossen is, maar onacceptabel vind ik een groot woord."

Gemeenten hebben geen stok achter de deur om Liander te dwingen de openbare straatverlichting met voorrang te repareren. Voor particulieren en bedrijven is wettelijk geregeld dat stroomstoringen binnen vier uren moeten worden verholpen op straffe van een door Liander te betalen vergoeding. "Als ik in mijn woning of in een bedrijf een storing heb, dan werken ze dag en nacht door om de fout te herstellen", aldus Van Veelen.

Wethouder Le Roy vertelde dat de openbare straatverlichting buiten de wettelijke regeling is gehouden. "Als gemeente kunnen we Liander alleen met de hoed in de hand bejegenen."