Eindelijk: Uber breidt uit naar Leeuwarden

wo 29 november 2023, 12.16 uur

LEEUWARDEN - Taxichauffeurs uit Leeuwarden kunnen vanaf vandaag de Uber app gebruiken om passagiers te vinden die op zoek zijn naar een rit. Met de uitbreiding naar Leeuwarden wil Uber het voor chauffeurs makkelijker maken om nieuwe klanten te vinden, in aanvulling op hun werk.

Terwijl je in vrijwel alle Europese landen Uber kan gebruiken, was dat tot voor kort nog niet mogelijk in Friesland.

De Uber app biedt professionele taxichauffeurs de mogelijkheid om op een flexibele wijze hun vervoersdiensten aan te bieden aan passagiers om zo inkomsten te genereren. Uber heeft de vraag naar ritten in Leeuwarden de afgelopen tijd sterk zien groeien. Dit is onder andere gebaseerd op gesprekken met lokale taxichauffeurs en het toegenomen aantal keren dat de app wordt geopend in deze regio door gebruikers die op zoek zijn naar een rit.

Bij de start in Leeuwarden is de rit-optie \'UberX’ verkrijgbaar, afhankelijk van de beschikbaarheid van taxichauffeurs. De verwachting is dat het aantal chauffeurs dat gebruik gaat maken van de Uber app de komende dagen zal toenemen.

Eenvoudig een rit bestellen

Voor passagiers biedt de Uber app het gemak om snel gekoppeld te worden aan een chauffeur door eenvoudig de bestemming in te voeren van de rit. De prijs van de rit wordt op voorhand getoond. Wanneer een chauffeur de rit bevestigt, gaat deze op pad. Nadat de rit voltooid is, wordt de betaling veilig via de app afgerond. Betalen kan met Apple Pay, iDeal, Creditcard, Paypal en Google Pay.

Een langverwachte introductie

Uber is een toegankelijk en betrouwbaar alternatief voor privé-autobezit en is naast Leeuwarden ook beschikbaar in een groot aantal steden, zowel in de Randstad en Brabant als in de regio's Arnhem-Nijmegen, Maastricht en Groningen.

Maurits Schönfeld, General Manager bij Uber in Noord-Europa: "We vinden het belangrijk dat passagiers met een toegankelijke en betrouwbare rit veilig op hun gewenste bestemming komen. We willen een goede partner zijn voor chauffeurs en passagiers in alle steden waar onze app actief is. Met de start van Uber in Leeuwarden willen we mensen een duurzaam alternatief bieden voor de eigen auto en een aanvulling zijn op het openbaar vervoer."

Om passagiers te laten kennismaken met de Uber app krijgen ze bij de eerste twee ritten maximaal 25 euro korting op het totaalbedrag van de rit, door gebruik te maken van de promocode: HILEEUWARDEN. De code is geldig tot en met 10 december. Dit aanbod is niet geldig in combinatie met andere promocodes en aanbiedingen.

