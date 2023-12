Gladheid op de A7: twee voertuigen te water

wo 29 november 2023, 7.25 uur

TERWISPEL - Op de A7 bij Terwispel vonden in de nacht van dinsdag op woensdag twee ongevallen plaats. In beide gevallen belandde het voertuig in het water. De oorzaak is vermoedelijk gladheid geweest.

Het eerste ongeval vond rond 04.20 uur plaats. Het ging mis in de richting van Terwispel naar Drachten. Het voertuig belandde deels in het water en is door een berger eruit getrokken. De auto kon op eigen kracht verder rijden. Er raakte niemand gewond.

Net na 05.00 uur ging het wederom mis. Dit keer in de rijrichting van Heerenveen. De brandweer, politie en een ambulance werden opgeroepen. Bij aankomst bleek de man al uit het voertuig te zijn. Hij stond met een nat pak aan de overkant van het water. De automobilist kwam met de schrik vrij.

Code geel

Het KNMI heeft code geel afgegeven voor gladheid. Het kan het plaatselijk glad zijn door winterse buien met hagel en (natte) sneeuw. Daarnaast kan het ook glad zijn door bevriezing van natte weggedeelten. Het verkeer kan hiervan hinder ondervinden.

Halverwege de ochtend verdwijnt de meeste gladheid.