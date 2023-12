Subsidie voor wolfwerende maatregelen uitgebreid

di 28 november 2023, 21.25 uur

LEEUWARDEN - Dierhouders die gebruik willen maken van de subsidieregeling 'Voorkomen schade door wolven' kunnen voortaan de subsidie ontvangen voordat ze wolfwerende maatregelen hebben genomen. Voorheen werd de subsidie achteraf verstrekt.

Gedeputeerde Staten hebben de regeling nu toegankelijker gemaakt voor de dierhouders. Bovendien kunnen houders van runderen, paarden en pony's nu ook gebruikmaken van de subsidieregeling. Deze was eerder alleen beschikbaar voor schapen- en geitenhouders.

In de winter van 2021/2022 vestigde zich een wolvenpaar in Zuidoost-Fryslân. Om deze reden heeft Gedeputeerde Staten in het voorjaar van 2022 een subsidieregeling opgesteld voor de aanschaf van wolfwerende rasters. Daarnaast is er een Gebietskommisje Wolf benoemd dat advies geeft aan Gedeputeerde Staten over beschermingsmaatregelen voor landbouwhuisdieren en de financiering hiervan. De uitbreiding van de subsidieregeling is gedaan op basis van advies van de Gebietskommisje Wolf.

Gedeputeerde Matthijs de Vries verwacht dat er meer gebruik wordt gemaakt van de subsidieregeling: "Op dit stuit is wolveskea allinnich foar te kommen troch wolfkearende maatregels te nimmen. Wy wolle feehâlders dêrom safolle mooglik stimulearje en fasilitearje mei in ferbettere subsydzjeregeling, in aktive gebietskommisje en in wolvekonsulint."



Gedeputeerde Staten vinden de Gebietskommisje Wolf een meerwaarde voor de mienskip en stellen daarom ook voor 2024 en 2025 budget beschikbaar. Voorzitter Harry Oosterman: "Wy sjogge dat it nimmen fan wolfkearende maatregels noch in hiele útdaging is foar Fryske bistehâlders. Wy tinke dat de oanpaste subsydzjeregeling in goede stap is. Wy hâlde de útkomsten hjirfan yn de gaten. Wy binne bliid dat wy ús de kommende jierren ynsetten bliuwe kinne foar in praktyske útfiering om wolveskea te foarkommen."

