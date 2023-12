Tafeltje vat vlam in woning aan Hooizolder in Drachten

di 28 november 2023, 15.41 uur

DRACHTEN - In een woning aan de Hooizolder in Drachten woedde dinsdagmiddag korte tijd brand. Een tafeltje had vlam gevat.

De brandweer werd om 14.37 uur opgeroepen voor de brand is kwam met spoed ter plaatse. Dankzij de snelle inzet van een buurman was de brand al grotendeels geblust. Een tafeltje en vloerkleed werden door de brandweer naar buiten gehaald.

Een ambulance is uit voorzorg nog ter plaatse gekomen omdat er iemand rook had ingeademd. Deze persoon is onderzocht en hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis.