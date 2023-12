Wat is het pollenseizoen en waarom hebben we niet altijd last van allergieën?

di 28 november 2023, 15.07 uur

DRACHTEN - Niezen, proesten en tranende ogen; voor veel Nederlanders zijn pollenallergieën een jaarlijks terugkerend ongemak. Deze allergieën zijn elk seizoen weer anders, want ze worden beïnvloed door verschillende soorten pollen die in specifieke seizoenen in de lucht zweven. Het herkennen van de patronen van het pollenseizoen kan essentieel zijn voor het effectief beheren van deze allergieën. Maar hoe doe je dat?

Hoe ziet de pollenkalender eruit?

Hoe de pollen kalender eruitziet, is elk jaar anders en is afhankelijk van allerlei dingen, waaronder de weersomstandigheden en waar je je bevindt op de planeet. Over het algemeen start het seizoen in Nederland al vroeg in het jaar, met een piek tijdens de lente en zomer, en strekt zich uit tot zelfs in de late herfst. De piek in pollen neemt doorgaans af tegen september, maar zelfs in de wintermaanden kunnen ooikoortssymptomen voorkomen door de diversiteit aan pollen die het hele jaar door worden vrijgegeven, zeker nu het steeds langer mild weer blijft in de winter.

Welke pollen in welk seizoen?

In elk seizoen zijn er andere planten in bloei, waard je weer anders reageert op de soort pollen die jou je allergie bezorgen. Maar welke pollen vind je in welk seizoen?

Lente: In het voorjaar zijn vooral de pollen van bomen zoals de berk, els en hazelaar actief. Deze pollen kunnen leiden tot symptomen zoals jeukende ogen of een loopneus.

Zomer: Graspollen zijn dominant in de warmste maanden, wat problemen kan veroorzaken voor veel hooikoortspatiënten. Graspollen zijn vaak de oorzaak van ernstigere symptomen zoals ademhalingsproblemen.

Herfst: Onkruidpollen, waaronder bijvoet en ambrosia, kunnen in deze tijd van het jaar klachten veroorzaken. Hoewel er in deze periode minder pollen zijn, kunnen niet alle hooikoortspatiënten opgelucht ademhalen dat het weer kouder wordt,

Hoe bescherm je jezelf tegen pollen?

De belangrijkste manier om je tegen hooikoorts te beschermen is aan de hand van speciale hooikoortsmedicijnen. Naast deze medicatie, zoals antihistaminica en neussprays, zijn er diverse strategieën om de impact van pollenallergieën te minimaliseren.

Het volgen van de dagelijkse pollenverwachting, het beperken van buitenactiviteiten op dagen met hoge pollenconcentraties, het dragen van een zonnebril om de ogen te beschermen, en het regelmatig wassen van kleding en haar na blootstelling aan pollen zijn doorgaans heel effectief.

Bereid je voor op elk seizoen

Als je de pollenkalender en de soorten pollen in elk seizoen goed kent, is het voorkomen van allergieën een stuk makkelijker. Misschien kun je op deze manier beter het seizoen doorkomen en heb je minder last van niezen en tranende ogen.