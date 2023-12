Verdachten van mishandeling op De Kaden wilden portier helpen

di 28 november 2023, 12.15 uur

LEEUWARDEN - De twee verdachten die dinsdag tegenover de politierechter in Leeuwarden zaten, zeiden het meer dan eens: ze hadden spijt, heel veel spijt, dat ze zich hadden bemoeid met een conflict tussen een portier en een vervelende stapper.

Uit café gezet

De verdachten, een 22-jarige inwoner van Surhuisterveen en 21-jarige inwoner van Opende, waren op 26 maart op stap geweest in Drachten, toen ze zagen dat het hommeles was tussen een beveiliger en iemand die uit een café aan de Kaden was gezet. "We hadden het vermoeden dat de portier het niet onder controle had", zei de Feanster.

Ondanks dat de portier nog had gezegd dat hij de situatie wel alleen af kon, bemoeiden de twee zich ermee.

Iets doms

Toen de stapper 'opgefokt’ begon te doen en dreigde iemand neer te gaan steken en daarbij ook nog bewegingen maakte alsof hij een mes uit zijn binnenzak leek te halen, raakten beide verdachten naar eigen zeggen 'in paniek'. "Toen deden we iets heel doms, maar ik had echt het gevoel dat hij een mes bij zich had", zei de Opendster.

Trap

Hij sloeg de man tegen het hoofd, zijn maat deelde een trap tegen het bovenlichaam uit en op zijn beurt schopte de Opendster nog twee- of driemaal. Ook op het bovenlichaam, daar was hij van overtuigd. Hij wist pertinent zeker dat hij het slachtoffer niet tegen het hoofd had getrapt. Dat werd in eerste instantie wel gedacht. Het slachtoffer had letsel aan het hoofd - een zware hersenschudding en de neus stond scheef - en de man had naderhand nekklachten.

Geen zware mishandeling

Uit de beelden van een bewakingscamera kon de politie niet opmaken dat er tegen het hoofd was getrapt. De rechter en de officier van justitie kwamen tot dezelfde slotsom. Beide juristen achtten openlijke geweldpleging bewezen en niet zware mishandeling in vereniging, wat ook op de dagvaarding stond. De verdachten kwamen er openlijk voor uit dat ze een klap en trappen hadden uitgedeeld.

Grootste angst

Dat er een mes aan te pas zou komen was hun grootste angst geweest. Dat gebeurde vaker in Drachten en soms met fatale afloop wist de Opendster. "Ik dacht zometeen gebeurt er wat en raakt iemand zwaargewond. En dan ben je uiteindelijk zelf de aanleiding dat iemand zwaargewond raakt". Op basis van de medische rapporten achtte de rechter bewezen dat het slachtoffer in elk geval een gebroken neus en een scheurtje in een borstwervel had opgelopen.

Schadevergoeding toegewezen

Dat was onvoldoende om te kunnen spreken van zwaar lichamelijk letsel. De verdachten, die allebei een blanco strafblad hadden, kregen een werkstraf van 100 uur plus 50 uur voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar.

De rechter hield er rekening mee dat het slachtoffer zich ook niet onbetuigd had gelaten. Het slachtoffer wordt nog dagelijks herinnerd aan het incident, zijn neus staat nog steeds scheef. De rechter wees een schadevergoeding van 2000 euro toe.