De Veenhoop: automobiliste te water en komt met de schrik vrij

ma 27 november 2023, 20.44 uur

DE VEENHOOP - Een automobiliste is maandagavond met de schrik vrijgekomen bij een ongeval op de Flearbosk in De Veenhoop. Ze was omstreeks 19.40 uur door onbekende oorzaak van de weg geraakt en in de sloot beland.

Zowel de politie, ambulance als de brandweer werden aanvankelijk opgeroepen voor het ongeval. Al snel werd duidelijk dat de vrouw al uit de auto was gekomen en dat de inzet van de brandweer niet meer nodig was.

Met behulp van een shovel waren omstanders zelfredzaam. De auto werd uit de sloot op het droge gezet. De inzet van een bergingsbedrijf was zodoende niet meer nodig.