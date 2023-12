Wintersfeer bij zorgboerderij Helianthus Zathe

ma 27 november 2023, 19.47 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - Zorgboerderij Helianthus Zathe op de Feart in Drachtstercompagnie is weer in Wintersfeer. De winkel "Nijsgjirrich" met theeschenkerij en de binnentuin zijn dit jaa vier dagen in wintersfeer ondergedompeld.

En wel van dinsdag 28 november t/m vrijdag 1 december a.s. van 9.30 uur tot 15.30 uur. Op vrijdag zijn ze extra lang open namelijk tot 20.00 uur.

Helianthus Zathe is een fijne ontmoetingsplek waar het draait om beleving, inspiratie en waar het voelt als een warm nest. Er zijn prachtige kerstbomen, kerst/winterstukken en creaties te koop.

De deelnemers van de zorgboerderij hebben leuke rendieren, sneeuwpoppen, sneeuwbalkaarsen/fakkels en andere winter/kerst artikelen gemaakt voor de verkoop.

Ook voor een kopje koffie/thee, warme chocolademelk met slagroom en wat lekkers erbij kun je er terecht.

Buiten zijn is het mogelijk om te buurten met de dieren: de konijnen, ezels, minipaardjes, eekhoorntjes en andere dieren genieten van aandacht.

