Promotie voor Halleluja Anjum en Euphonia Ternaard

zo 26 november 2023, 17.50 uur

TERNAARD - De hoogste scores tijdens het concertconcours in De Lawei in Drachten waren er zaterdag voor Halleluja en Euphonia.

De Christelijke fanfare Hallelujah uit Eanjum behaalde onder leiding van dirigent Gouke Gerben Wielenga in de derde divisie 85,50 punten. "Een fantastische avond gehad bij het bondsconcours in Drachten!!" was hun reactie. "Op naar de kerstmuziek!"

De christelijke muziekvereniging Euphonia uit Ternaard haalde dezelfde score in de vijfde divisie. Euphonia staat onder leiding van dirigente Dieuwke Kloppenburg. Euphonia reageerde als volgend: "Dit betekent een 1e prijs met recht op promotie. Daarnaast behaalden we, ex aequo met Hallelujah Anjum, het hoogst aantal punten van de hele concoursdag! Een muzikale topdag. Trots op onze band en dirigente!"

Het concertconcours werd georganiseerd door de Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân (OMF) en de Muziekbond Groningen en Drenthe (MGD).